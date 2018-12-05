2018-12-05T16:01:50+03:00
Телевидение

Миллионер в Перми притворился нищим: шабашил на стройке и работал в кафе

А потом людям, которые ему помогали, подарил парфюмерный магазин и дал денег на ремонт дома
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Айк Саргсян помог нескольким жителям Перми.Айк Саргсян помог нескольким жителям Перми.Фото: скрин с видео
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Героем реалити-шоу «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница» стал владелец парфюмерной сети Cosmotheca Айк Саргсян. Миллионер, изобразивший из себя бывшего торговца овощами на рынке, четыре дня провел в Перми.

Напомним, по правилам проекта, успешные бизнесмены отправляются в российские города без денег и связей. Там они должны найти людей, нуждающихся помощи, и оказать им материальную поддержку.

В течение четырех дней Айк Саргсян помогал пермячке клеить обои в квартире, работал в армянском кафе и строил частный дом. А на пятый день он вернулся к тем людям, которые знали его как бедного рыночного торговца, и раздал щедрые подарки.

Одной из пермских семей, оказавшейся в трудной ситуации, Саргсян подарил 400 тысяч на ремонт дома. А владелице ресторана, в который секретный миллионер пришел, чтобы немного заработать, подарил магазин красоты Cosmotheca.

Также Айк Саргсян раздал деньги и другим жителям Перми, которых встретил за время своего участия в проекте.

- Конечно, здорово, что это было, что я смог, возможно, достучаться до себя, до людей. Они мне все родные очень стали. Удивительная вещь - жизнь, которая каким-то волшебным образом сводит людей: с помощью передачи, без передачи, это не важно. Важно, что это случилось, - поделился миллионер.

Увидеть, как Айк Саргсян провел эти дни в Перми, можно 5 декабря, в 21.00 в программе «Секретный миллионер».

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