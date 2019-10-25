Следователи проверят информацию об отказе признать дом в Перми аварийным

СЕГОДНЯ 06:49 2019-10-25T06:49:21+03:00

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Жители дома на улице Ямпольской боятся находиться у себя в квартире и перемещаться по подъезду - вот-вот рухнет потолок или обвалится пол. Однако дом до сих пор не признали аварийным.

Жители обращались и в администрацию района, и в прокуратуры, но эффекта не последовало. Здесь все еще живут люди, а стены вот-вот рухнут. После ряда публикаций в СМИ следователи проведут процессуальную проверку.

По результатам которой будет принято процессуальное решение

Напомним, ранее мы писали о том, что в подъезде пермской многоэтажки обрушилась бетонная лестница. Лестница обрушилась ночью, а утром жителей ждал неприятный сюрприз в виде огромной дыры. По данным издания, из-за отсутствия освещения в доме, спускаясь по лестнице, жители падали в яму и травмировались.Лестница обрушилась ночью, а утром жителей ждал неприятный сюрприз в виде огромной дыры. По данным издания, из-за отсутствия освещения в доме, спускаясь по лестнице, жители падали в яму и травмировались.

ИСТОЧНИК KP.RU