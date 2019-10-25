Следователи проверят информацию об отказе признать дом в Перми аварийным
Жители дома на улице Ямпольской боятся находиться у себя в квартире и перемещаться по подъезду - вот-вот рухнет потолок или обвалится пол. Однако дом до сих пор не признали аварийным.
Жители обращались и в администрацию района, и в прокуратуры, но эффекта не последовало. Здесь все еще живут люди, а стены вот-вот рухнут. После ряда публикаций в СМИ следователи проведут процессуальную проверку.
По результатам которой будет принято процессуальное решение
Напомним, ранее мы писали о том, что в подъезде пермской многоэтажки обрушилась бетонная лестница. Лестница обрушилась ночью, а утром жителей ждал неприятный сюрприз в виде огромной дыры. По данным издания, из-за отсутствия освещения в доме, спускаясь по лестнице, жители падали в яму и травмировались.Лестница обрушилась ночью, а утром жителей ждал неприятный сюрприз в виде огромной дыры. По данным издания, из-за отсутствия освещения в доме, спускаясь по лестнице, жители падали в яму и травмировались.
ИСТОЧНИК KP.RU