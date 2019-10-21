В подъезде пермской многоэтажки обрушилась бетонная лестница

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-21T12:04:24+03:00

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В Перми в подъезде многоэтажки в Кировском районе обрушилась бетонная лестница. Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что ЧП произошло на улице Ямпольской.

Лестница обрушилась ночью, а утром жителей ждал неприятный сюрприз в виде огромной дыры. По данным издания, из-за отсутствия освещения в доме, спускаясь по лестнице, жители падали в яму и травмировались.

На данный момент управляющая компания установила временный деревянный трап для безопасного движения. Дальнейшие работы продолжатся после проведения экспертизы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в трех районах Перми на неделе отключат воду. «Новогор-Прикамье» сообщает о том, что в Перми отключат холодную воду в трех районах города. Это связано с плановыми ремонтными работами. Во вторник, 22 октября, с 9:00 до 19:00 воды не будет в Кировском районе на улице Магистральной, 40, 42, 44.

ИСТОЧНИК KP.RU