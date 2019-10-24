Екатерина Шпица приехала в Пермь на фестиваль «Лампа»
Пермская актриса вернулась в Пермь на международный фестиваль «Лампа». Этой новостью Екатерина Шпица поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте.
- Да, я в Перми! Свечусь и мчусь на «Ночной показ» в рамках Международного кинофестиваля «Лампа», - написала актриса в социальных сетях.
Екатерина вместе с Яной Поплавской и Ольгой Смирновой входит в жюри фестиваля. Мероприятие проходит на площадке завода им.Шпагина. В среду, 23 октября, Екатерина представила лучшие фильмы фестиваля. Девушка рассказала о своих впечатлениях, а также пообщалась с гостями мероприятия.
«ЛАМПА» - уникальный кинематографический проект, направленный на продвижение реальных историй людей, пропагандирующих идеи добровольчества и благотворительности во всем мире
Напомним, в заводе им. Шпигина проходит еще одно интересное мероприятие - Международный форум добровольцев.
ИСТОЧНИК KP.RU