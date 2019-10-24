В Прикамье мужчина отправится за решетку за кражу бензопилы
В Гаинском районе осудили местного жителя за кражу дорогостоящего инструмента из дома знакомого. Мужчина пролез в дом днем.
Житель поселка Гайны сообщил в полицию о том, что у него украли бензопилу. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в дом через окно.
Полицейские быстро нашли вора. Им оказался знакомый хозяина дома. Злоумышленник прогуливался рядом с домом знакомого и, зная, что у друга есть дорогая бензопила, решил ее похитить. Он снял оконную раму и проник внутрь. Обнаружив пилу, злоумышленник забрал ее и скрылся.
Мужчину задержали. В содеянном он сознался. Похищенное изъяли и передали законному владельцу, а злоумышленника осудили. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно.
Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья отправится за решетку за кражу продуктов с прилавка магазина.
ИСТОЧНИК KP.RU