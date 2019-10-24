2019-10-24T09:31:50+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина отправится за решетку за кражу бензопилы

Злоумышленнику дали условный срок
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Гаинском районе осудили местного жителя за кражу дорогостоящего инструмента из дома знакомого. Мужчина пролез в дом днем.

Житель поселка Гайны сообщил в полицию о том, что у него украли бензопилу. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в дом через окно.

Полицейские быстро нашли вора. Им оказался знакомый хозяина дома. Злоумышленник прогуливался рядом с домом знакомого и, зная, что у друга есть дорогая бензопила, решил ее похитить. Он снял оконную раму и проник внутрь. Обнаружив пилу, злоумышленник забрал ее и скрылся.

Мужчину задержали. В содеянном он сознался. Похищенное изъяли и передали законному владельцу, а злоумышленника осудили. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья отправится за решетку за кражу продуктов с прилавка магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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