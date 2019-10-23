Житель Прикамья отправится за решетку за кражу продуктов с прилавка магазина

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-23T13:06:16+03:00

Мужчина уже не первый раз совершает преступление

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В Пермском крае суд признал виновным местного жителя за кражу продуктов питания. О происшествии сообщила продавец.

Сотрудникам полиции женщина рассказала, что работает в киоске, несколько витрин которого выходят на улицу. Днем к павильону подошел пьяный местный житель, схватил продукты и скрылся.

По горячим следам злоумышленника удалось найти. Им оказался ранее судимый житель Красновишерского района.

По решению суд, злоумышленник отправится в исправительную колонию строгого режима на год. Суд учел то, что мужчина не «отсидел» часть срока за прошлое преступление.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителей Прикамья осудили за кражу денег у знакомых. Мужчина подговорил свою подругу к совершению преступлений. Злоумышленники, находясь в гостях у общего знакомого, выяснили, что у мужчины есть наличные.

ИСТОЧНИК KP.RU