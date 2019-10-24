В Прикамье районная администрация заплатит штраф за покусанного бездомной собакой ребенка

СЕГОДНЯ 06:25 2019-10-24T06:25:02+03:00

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Прокуратура Косинского района обратилась в суд с иском к администрации района. Прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности администрации, из-за которых пострадала несовершеннолетняя девочка.

В июне 2019 года в поселке Кордон Косинского района бездомная собака напала на маленькую девочку и покусала школьницу. Ребенок испытал страх и боль. По мнению прокуратуры, администрация Косинского района должна была принять меры по отлову бездомных собак.

Суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил требование прокурора. Районная администрация должна заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что говорит сын пропавшей пермячки, которую могли растерзать собаки. По словам мужчины, в логу обнаружили сапог со следами собачьих зубов и порванную куртку

ИСТОЧНИК KP.RU