2019-10-23T12:28:41+03:00
Общество

После прокурорской в одном из жилых домов Перми включили отопление

Жилищные права граждан нарушались
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Жильцы многоквартирного дома на улице Чернышевского, несмотря на холодную погоду, оставались без отопления. Издание «Business Class» сообщает, что батареи в квартирах пермяков стали горячими только после вмешательства прокуратуры.

В ведомстве выявили нарушения жилищные права граждан. В дом проживают дети и инвалиды.

После вмешательства ведомства подача тепла была восстановлена и батареи снова стали горячими. Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают законность действий владельца здания и теплоснабжающей организации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в микрорайоне Гайва возобновлена подача воды. Утечку обнаружили днем во вторник. В результате ремонтных работы был установлено, что был поврежден стеклопластиковый водопровод Д 700мм. Работа насосной станции была остановлена. Работа насосной станции «Северная» возобновлена в 22:35, в результате водоснабжение в микрорайоне было восстановлено около 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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