2019-10-23T14:03:34+03:00
Общество

В Прикамье директор детского сада заплатит штраф за дробление покупок

Нарушения выявила прокуратура
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Уинском районе оштрафуют директора детского сада «Улыбка» за дробление покупок. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что в период с 2018 по 2019 года детский сад заключил 30 контрактов на поставку продуктов питания с предпринимателями. Сумма всех договоров составила более трех миллионов рублей, а стоимость одного - от 100 до 400 тысяч рублей.

Прокуратура Уинского района провела проверку. В отношении директора дошкольного учреждения возбуждено дело об административной ответственности за нарушение требований в контрактной системе в сфере закупок. Директор садика оштрафован на 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми экс-начальник отдела полиции предстанет перед судом. Полицейского обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Мужчину уволили из правоохранительных органов и возбудили в отношении него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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