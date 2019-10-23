В Перми экс-начальник отдела полиции предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 06:23 2019-10-23T06:25:11+03:00

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В Перми будут судить бывшего начальника отдела центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю. Полицейского обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Следователи установили, что в 2018 году полицейский выступал посредником между двумя бывшими партнерами по бизнесу. Оба предпринимателя доверяли сотруднику полиции. Злоупотребляя этим доверием, он похитил 1 миллион рублей у одного и причинил имущественный ущерб второму.

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю выявили преступление. Экс-начальника отдела полиции задержали. Мужчину уволили из правоохранительных органов и возбудили в отношении него уголовное дело.

Сейчас бывший полицейский ожидает суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья отправится за решетку за хранение наркотиков. У мужчины нашли 127 кустов мака

ИСТОЧНИК KP.RU