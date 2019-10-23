2019-10-23T09:32:31+03:00
Происшествия

Жителей Прикамья осудили за кражу денег у знакомых

Мужчина отвлекал жертву, а женщина похищала деньги
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Суд Красновишерского района признал местных жителей виновными в причинении материального ущерба.

Мужчина подговорил свою подругу к совершению преступлений. Злоумышленники, находясь в гостях у общего знакомого, выяснили, что у мужчины есть наличные. Злоумышленник стал отвлекать знакомого, а женщина в этот момент незаметно вытащила купюры из кармана брюк пострадавшего. Заполучив деньги, они скрылись.

Таким же образом они обокрали еще одного знакомого. Незаметно для хозяина злоумышленники вынесли материальных ценностей на 23 тысячи рублей.

«Бонни и Клайда» задержали. В отношении них возбудили уголовное дело. Свою вину они полностью признали, но это не помогли им избежать наказания. Мужчину приговорили к 2 года и 10 месяцам отбывания наказания в колонии строгого режима. Женщине назначено наказание в виде исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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