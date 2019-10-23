В микрорайоне Гайва возобновлена подача воды

СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-23T08:06:29+03:00

Воды не было из-за аварии на трубопроводе

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В микрорайоне Гайва в Перми полностью восстановлено водоснабжение. Во вторник, 22 октября, в Орджоникидзевском районе отключили воду из-за аварии на трубопроводе.

Утечку обнаружили днем во вторник. В результате ремонтных работы был установлено, что был поврежден стеклопластиковый водопровод Д 700мм. Работа насосной станции была остановлена.

Вечером, около 20:00 авария была устранена. Работа насосной станции «Северная» возобновлена в 22:35, в результате водоснабжение в микрорайоне было восстановлено около 23:00.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончился ремонт улицы Чернышевского. На участке дороги от Героев Хасана до площади Карла Маркса уложен новый асфальт, обустроена разделительная полоса, которая предусмотрена проектом с учетом примыкания к дороге строящегося жилого комплекса «Арсенал».

ИСТОЧНИК KP.RU