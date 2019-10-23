Прикамцам с заболеваниями системы кровообращения закупят лекарство

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-23T11:40:48+03:00

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Власти Прикамья запустили аукцион на поставку лекарств для больных с заболеваниями системы кровообращения. Дополнительное лекарственное обеспечение получат 12 тысяч человек.

Максимальная цена контракта составляет 26,7 миллионов рублей. средства на закупку препарата выделят из краевого бюджета. В соответствии с техническим заданием планируется закупить почти 342,4 тысяч штук в дозировке 90 мг. Подведение итогов аукциона запланировано на 8 ноября 2019 года.

-Данный препарат назначается для профилактики атеротромботических событий у пациентов, которые госпитализированы в стационар с диагнозом «острый коронарный синдром» и имеют очень высокий риск развития повторного атеротромбоза, - пояснил главный врач Клинического кардиологического диспансера Кирилл Прохоров.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Прикамья закупят лекарства для тяжелобольных пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU