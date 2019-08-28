2019-08-28T12:46:50+03:00
Общество

Власти Прикамья закупят лекарства для тяжелобольных пациентов

На это выделят 111, 4 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство краяФото: Правительство края
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Краевые власти объявили аукцион на поставку лекарств для лечения редких заболеваний крови. Из бюджета края на закупку выделят 111, 4 миллионов рублей.

На эту сумму планируется закупить более 12,24 л препарата «Экулизумаб» в дозировке 10 мг/мл.

- Без специфического лечения все пациенты с тяжелым течением данного заболевания могут погибнуть за короткий период времени. Пациенты вынуждены каждые две недели получать внутривенные вливания препарата. Терапия и закупка адресная, для пациентов Пермского края с подтверждённым и тяжелым течением заболевания. Всего в крае таких пациентов семь человек. Препарат будет направлен в те медицинские учреждения, где данные пациенты получают лечение, - отметил руководитель гематологического центра ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 5» Антон Шутылев

Лекарственный препарат будет поставлен в шесть медучреждений Пермского края: в центральные больницы городов Верещагино, Березники и Кунгур, Пермскую центральную районную больницу, а также в краевую детскую клиническую больницу и клиническую медико-санитарную часть № 1 в Перми. Подведение итогов аукциона запланировано на 12 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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