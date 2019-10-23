В Перми гости, которые пришли на день рождения, нашли в квартире труп именинницы

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-23T11:20:49+03:00

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В пермской квартире обнаружили труп женщины. Источник близкий, к ситуации сообщил, что у погибшей в этот день был День рождения.

Друзья и соседи хотели поздравить женщину, но на звонки она не отвечала. Тогда вручить имениннице подарки друзья решили лично, но женщина опять не отзывалась. Дверь в квартиру была заперта. В квартире горел свет, что говорило о том, что женщина дома.

Обеспокоенные состоянием женщины, соседи вызвали спасателей. Когда открыли дверь, опасения подтвердились - женщина была мертва. По предварительной информации, смерть наступила во сне.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае под обломками дома нашли тело мужчины. В Кунгуре в заброшенном здании обрушился потолок. Местные жители предположили, что там может находиться мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU