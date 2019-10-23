2019-10-23T07:00:21+03:00
Происшествия

В Пермском крае под обломками дома нашли тело мужчины

Здание было заброшено
Лилия Абибулаева
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Фото: Кунгурская служба спасенияФото: Кунгурская служба спасения
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На пульт дежурного городской службы спасения Кунгура 21 октября поступило сообщение об обрушении потолка в бане заброшенного дома. У заявителей было предположение, что под обломками может находиться человек.

На место незамедлительно выехали сотрудники службы спасения. Спасатели разгребли завал и опасения подтвердились. Под обрушившимся потолком нашли тело 60-летнего мужчины.

Спасатели извлекли тело и передали его сотрудникам полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в поезде нашли тело мужчины. Как сообщил источник, близкий к ситуации, когда поезд "Владивосток-Москва" уже находился на территории Пермского края, скончался один из пассажиров. 70-летний мужчина родом был из города Нижний Новгород. Тело доставили в городской морг. По факту трагедии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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