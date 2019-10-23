В Прикамье осудят мужчину за расстрел кошки из пневматического пистолета
Житель Чернушки предстанет перед судом за расстрел животного из пневматического пистолета. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чернушки.
Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным. Пьяный мужчина расстрелял кошку. Животное зашло в его гараж, что очень не понравилось жителю Чернушки. Вооружившись, злоумышленник произвел несколько прицельных выстрелов в животное. В результате чего причинил ей тяжелую травму позвоночника.
За совершенное преступление мужчине грозит три года лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье неизвестные в упор расстреляли котенка из пневматики. Он едва появился на свет, а уже превратился в игрушку для жестоких подростков. В Березниках неизвестные выпустили в котенка 9 пуль из пневматического пистолета. Малыш не мог вырваться, изверги стреляли в упор.
ИСТОЧНИК KP.RU