В Прикамье осудят мужчину за расстрел кошки из пневматического пистолета

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-23T11:05:07+03:00

Бездомная кошка слишком часто приходила в гараж к мужчине

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Житель Чернушки предстанет перед судом за расстрел животного из пневматического пистолета. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чернушки.

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным. Пьяный мужчина расстрелял кошку. Животное зашло в его гараж, что очень не понравилось жителю Чернушки. Вооружившись, злоумышленник произвел несколько прицельных выстрелов в животное. В результате чего причинил ей тяжелую травму позвоночника.

За совершенное преступление мужчине грозит три года лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье неизвестные в упор расстреляли котенка из пневматики. Он едва появился на свет, а уже превратился в игрушку для жестоких подростков. В Березниках неизвестные выпустили в котенка 9 пуль из пневматического пистолета. Малыш не мог вырваться, изверги стреляли в упор.

ИСТОЧНИК KP.RU