«В него выпустили 9 пуль». В Прикамье неизвестные в упор расстреляли котенка из пневматики
Он едва появился на свет, а уже превратился в игрушку для жестоких подростков. В Березниках неизвестные выпустили в котенка 9 пуль из пневматического пистолета. Малыш не мог вырваться, изверги стреляли в упор.
Котенка по кличке Патрон привезли в пермскую клинику в пятницу, 27 сентября. Малыш не мог двигать задними лапами. Виной всему - 9 пуль, две из которых перебили позвоночник.
Фото: ЗооЗащита ПЕРМЬ / Зоотакси по Пермскому краю
- В позвоночнике оказалась не одна, а целых две пульки. Они пробили позвоночник до середины. Стреляли в упор дважды. А остальные пульки стали следствием, что котенок пытался уползти от живодеров, - пишут волонтеры.
По словам врачей клиники, надежда на то, что котенок сможет ходить есть. У Патрона, несмотря на застарелые травмы, сохранилась глубокая чувствительность задних конечностей.
Фото: ЗооЗащита ПЕРМЬ / Зоотакси по Пермскому краю
А еще у него сохранилась детская любознательность и доверие к людям. Котику сделали операцию, извлекли пули. Волонтеры и врачи верят в то, что Патрон обязательно поправится и сможет ходить и даже бегать.
ИСТОЧНИК KP.RU