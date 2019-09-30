«В него выпустили 9 пуль». В Прикамье неизвестные в упор расстреляли котенка из пневматики

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-30T11:34:53+03:00

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Он едва появился на свет, а уже превратился в игрушку для жестоких подростков. В Березниках неизвестные выпустили в котенка 9 пуль из пневматического пистолета. Малыш не мог вырваться, изверги стреляли в упор.

Котенка по кличке Патрон привезли в пермскую клинику в пятницу, 27 сентября. Малыш не мог двигать задними лапами. Виной всему - 9 пуль, две из которых перебили позвоночник.

Фото: ЗооЗащита ПЕРМЬ / Зоотакси по Пермскому краю

- В позвоночнике оказалась не одна, а целых две пульки. Они пробили позвоночник до середины. Стреляли в упор дважды. А остальные пульки стали следствием, что котенок пытался уползти от живодеров, - пишут волонтеры.

По словам врачей клиники, надежда на то, что котенок сможет ходить есть. У Патрона, несмотря на застарелые травмы, сохранилась глубокая чувствительность задних конечностей.

Фото: ЗооЗащита ПЕРМЬ / Зоотакси по Пермскому краю

А еще у него сохранилась детская любознательность и доверие к людям. Котику сделали операцию, извлекли пули. Волонтеры и врачи верят в то, что Патрон обязательно поправится и сможет ходить и даже бегать.

ИСТОЧНИК KP.RU