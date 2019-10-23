2019-10-23T09:10:30+03:00
Спорт

В Перми пройдет вертикальный забег

Он пройдет 17 ноября
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми пройдет третий благотворительный вертикальный забег. Участникам предстоит забраться на высоту 25 этажей, на самый верх одного из самых высоких зданий города - бизнес-центр «Жемчужина».

Забег проводится в Перми в третий раз. В этом году организаторы подготовили кое-что новенькое для участников. Однако, пока не сообщается, что конкретно изменится.

Из-за нехватки площадей в холле здания, организаторы смогут предоставить только 350 слотов. Также сохранят «Детский забег», но количество участников будет лимитировано. Выдадут 50 слотов.

Забег пройдет 17 ноября.

Напомним, ранее мы писали о том, что ХК "Молот-Прикамье" обыграл "Металлург". 22 октября в Перми произошел матч между хоккейными командами "Молот-Прикамье" и "Металлург". Выиграли пермяки со счетом 2:1. Это была долгожданная победа для болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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