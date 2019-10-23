2019-10-23T06:44:22+03:00
Происшествия

«Людей выносили». В Прикамье загорелась квартира в пятиэтажке

Пожар произошел в ночь на 23 октября [видео]
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Березниках произошел пожар в квартире на третьем этаже. Из окон вырывалось пламя и густой дым.

Дом, где загорелась квартира, находится на улице Потемкина. Очевидцы сообщают, что на место ЧП немедленно приехали три бригады «скорой помощи», одна реанимационная бригада и три машины пожарных. По словам очевидцев, при пожаре пострадали люди. Жильцов выносили из горящего здания.

- Спасатели выносили людей, вроде, четырех человек, - написали очевидцы в социальных сетях.

«Людей выносили». В Прикамье загорелась квартира в пятиэтажке Видео: ЧП Березники.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми ночью сгорел жилой дом. Когда на место приехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю, двухэтажное здание было полностью объято огнем. Вверх поднимался черный дым. Из здания самостоятельно выбрались три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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