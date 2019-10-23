В Перми закончился ремонт улицы Чернышевского
В Перми завершили ремонт одной из самых оживленных улиц города. 16 тысяч кв.метров улицы Чернышевского отремонтированы.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» обновлена проезжая часть и тротуар на площади Карла Маркса.
На участке дороги от Героев Хасана до площади Карла Маркса уложен новый асфальт, обустроена разделительная полоса, которая предусмотрена проектом с учетом примыкания к дороге строящегося жилого комплекса «Арсенал». Также предусмотрели разворот к микрорайону Красные Казармы. На площади Карла Маркса отремонтированы тротуары, отрегулированы трамвайные рельсы, нанесена разметка, уложен газон
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за аварии целый микрорайон остался без воды. В связи с утечкой на водопроводе диаметром 700 мм приостановили работы насосной станции «Северная».
ИСТОЧНИК KP.RU