2019-10-23T07:27:07+03:00
Общество

В Перми закончился ремонт улицы Чернышевского

Всего отремонтировали 16 тысяч кв.метров
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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В Перми завершили ремонт одной из самых оживленных улиц города. 16 тысяч кв.метров улицы Чернышевского отремонтированы.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» обновлена проезжая часть и тротуар на площади Карла Маркса.

На участке дороги от Героев Хасана до площади Карла Маркса уложен новый асфальт, обустроена разделительная полоса, которая предусмотрена проектом с учетом примыкания к дороге строящегося жилого комплекса «Арсенал». Также предусмотрели разворот к микрорайону Красные Казармы. На площади Карла Маркса отремонтированы тротуары, отрегулированы трамвайные рельсы, нанесена разметка, уложен газон

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за аварии целый микрорайон остался без воды. В связи с утечкой на водопроводе диаметром 700 мм приостановили работы насосной станции «Северная».

ИСТОЧНИК KP.RU

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