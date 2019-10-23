2019-10-23T07:41:24+03:00
Происшествия

В Перми легковушка сбила 71-летнюю пенсионерку на «зебре»

Авария произошла 22 октября
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадала 71-летняя женщина. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Авария произошла рано утром во вторник, 22 октября. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, по улице Уинской в направлении Юрша двигался автомобиль «Лада Приора». Автомобилем управляла 45-летняя женщина. На нерегулируемом пешеходном переходе автоледи сбила пенсионерку.

В результате аварии 71-летняя женщина была доставлена в больницу с травмами головы, рук и ног.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми под колесами поезда погиб 41-летний мужчина. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи», но пермяк скончался от полученных травм до прибытия бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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