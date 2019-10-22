2019-10-22T11:47:56+03:00
Происшествия

В Перми под колесами поезда погиб 41-летний мужчина

ЧП произошло 21 октября
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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41-летний пермяк погиб под колесами электропоезда. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту "Комсомольской правды", что инцидент произошел в понедельник, 21 октября, в 10:26 на железнодорожной станции «Пермь-1».

Поезд применил экстренное торможение, но спасти мужчину не удалось.

Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи», но пермяк скончался от полученных травм до прибытия бригады.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из окна общежития выпал студент и разбился насмерть. Это произошло в 10.30 21 октября. Новость тут же стали обсуждать в соцсетях сокурсники погибшего студента. Они опубликовали фото с места происшествия, где видно, как на асфальте возле общежития лежит накрытое покрывалом тело. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть студента первого курса. Молодой человек скончался от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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