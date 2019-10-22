2019-10-22T14:09:19+03:00
Происшествия

В Перми из-за аварии целый микрорайон остался без воды

На магистральном водопроводе нашли утечку
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Орджоникидзевском районе Перми произошла авария на водопроводе. Воду отключили в микрорайоне Гайва.

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что в связи с утечкой на водопроводе диаметром 700 мм приостановили работы насосной станции «Северная».

Сотрудники «Новогора» выясняют причины аварии. После необходимых согласований с городскими службами бригада специалистов приступит к ремонтно-восстановительным работам.

В микрорайон обеспечат подвоз воды автоцистерной.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае ожидаются дожди и сильный ветер. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что 22-22 октября в Перми и крае ожидает ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с. Также жителей Прикамья предупреждают о дождях и мокром снег. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. В ГУ МЧС рекомендуют заменить летние шины на зимние, чтобы снизить риск возникновения ЧП

ИСТОЧНИК KP.RU

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