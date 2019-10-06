2019-10-06T08:09:34+03:00
Происшествия

В Прикамье в поезде нашли тело мужчины

Трагедия произошла 5 октября
Алиса СОКОЛОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае в поезде обнаружили тело мужчины. Как сообщил источник, близкий к ситуации, когда поезд "Владивосток-Москва" уже находился на территории Пермского края, скончался один из пассажиров. 70-летний мужчина родом был из города Нижний Новгород.

- Тело доставили в городской морг, - добавил собеседник. - По факту трагедии проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о трагедии, которая произошла с молодым спортсменом из Пермского края в Тюмени. Тело парня нашли у одной из многоэтажек. По предварительным данным, он выпал из окна 15 этажа. Знакомые погибшего рассказывают, что Вячеслав поехал в Тюмень в гости к родственникам. По другой версии, он поехал в Тюмень на работу. Друзья рассказали, что долгое время Вячеслав занимался рукопашным боем, занимал призовые места на соревнованиях. Молодой человек вел здоровый образ жизни. Что случилось в тот день - предстоит выяснить следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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