СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-22T08:26:15+03:00

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В ночь на 22 октября в Перми загорелся жилой дом на улице Екатерининской. Сообщение о пожаре поступило в 1:08.

Когда на место приехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю, двухэтажное здание было полностью объято огнем. Вверх поднимался черный дым.

Из здания самостоятельно выбрались три человека. Известно, что дом расселяли и людей там было немного.

chp_59 В центре Перми ночью сгорел жилой дом

Предварительная причина пожара - электрооборудование.

Напомним, ранее мы писали о том, что на пожаре в Прикамье спасли беременную кошечку. Сообщение о возгорании поступило утром 21 октября. Горел деревянный многоэтажный дом. На место пожара незамедлительно выехали сотрудники МЧС. Жильцы пытались потушить пламя самостоятельно, но все было безрезультатно. Пламя охватило весь дом. Но приехавшие на место пожарные справились с огнем и спасли погорельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU