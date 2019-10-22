Житель Прикамья отправится за решетку за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-22T11:36:01+03:00

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В Пермском крае осудили жителя Кунгура за хранение и приобретение растений, содержащих наркотическое вещество. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в июле 2019 года мужчина хранил у себя 127 кустов мака, общая масса которых превысила полкилограмма.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщают, что сотрудники полиции пресекли преступную деятельность злоумышленника. Наркотики изъяли.

Кунгурский суд признал мужчину виновным и приговорил его к 4 годам лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае судебные приставы арестовали 188 автомобилей за долги. Всего за девять месяцев текущего года в Прикамье взыскано 3 миллиона 700 тысяч рублей за штрафы и 6, 3 миллионов долгов по налогам. Всего судебные приставы составили акты описи и ареста транспортных средств на общую сумму более 56 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU