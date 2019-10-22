2019-10-22T15:56:56+03:00
Происшествия

В Перми за мошенничество осудят бывшего начальника отдела полиции

Он похитил миллион рублей
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми осудят бывшего начальника отдела центра по противодействию экстремизму.

По версии следствия, в октябре прошлого года он выступал посредником при решении финансового спора между бывшими партнерами по бизнесу. Тогда еще начальник полиции, он путем обмана похитил миллион рублей одного из мужчин, а второму - причинил имущественный ущерб.

Сотрудники ФСБ узнали о преступлении. В результате полицейского уволили. Также в его отношении возбудили уголовные дела по статье "мошенничество в крупном размере" и по статье "причинение имущественного ущерба без признаков хищения".

- В ходе расследования были смотрены сотни документов, электронные носители информации, допрошены свидетели, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Объем уголовного дела составил 6 томов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью пермяк зарубил топором маленького племянника и его отца
Финалист окружного фестиваля «Театральное Приволжье» даст бесплатный спектакль в пермском университете
В Перми пройдет «Ночь искусств»
В Перми объявили срочный сбор на поиски 80-летней пенсионерки, которую могли загрызть собаки
В Перми из-за аварии целый микрорайон остался без воды
Программа повышения конкурентоспособности позволит увеличить экспорт Прикамья на 93 млрд рублей
В Перми опубликовали книгу об уличном художнике Александре Жуневе
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидаются дожди и сильный ветер
В Перми на покупку новых трамваев и автобусов выделят 934 миллиона рублей
В Прикамье легковушка насмерть сбила 9-летнего лося
В Перми под колесами поезда погиб 41-летний мужчина
Житель Прикамья отправится за решетку за хранение наркотиков
В Пермском крае судебные приставы арестовали 188 автомобилей за долги
В Пермском крае снизился уровень заболеваемости ВИЧ
«Она просто упала». В Прикамье мужчина избил сожительницу и пытался скрыть побои
Следователи проводят проверку после гибели рабочего на стройке в Перми
В «Ночь искусств пермяки могут стать водителем трамвая
В центре Перми ночью сгорел жилой дом
«Обещал построить дом». Жителя Прикамья осудили за мошенничество
Пьяная пермячка накинулась на сожителя с ножом
Плату за проезд в Перми повысят не с декабря, а с февраля
В Перми мастера цеха промышленного предприятия осудили за смерть рабочего
Трогательное фото: на пожаре в Прикамье спасли беременную кошечку
В Перми со строящегося здания упал 33-летний мужчина