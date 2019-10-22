В Перми за мошенничество осудят бывшего начальника отдела полиции

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-22T15:56:56+03:00

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В Перми осудят бывшего начальника отдела центра по противодействию экстремизму.

По версии следствия, в октябре прошлого года он выступал посредником при решении финансового спора между бывшими партнерами по бизнесу. Тогда еще начальник полиции, он путем обмана похитил миллион рублей одного из мужчин, а второму - причинил имущественный ущерб.

Сотрудники ФСБ узнали о преступлении. В результате полицейского уволили. Также в его отношении возбудили уголовные дела по статье "мошенничество в крупном размере" и по статье "причинение имущественного ущерба без признаков хищения".

- В ходе расследования были смотрены сотни документов, электронные носители информации, допрошены свидетели, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Объем уголовного дела составил 6 томов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU