В Перми пройдет «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-22T14:48:16+03:00

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В Перми пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Пермяки смогут познакомиться с увлекательные выставки, экскурсии, лекции. Издание «Мой город - Пермь» сообщает, что музеи, библиотеки и театры города ждут гостей.

Центральным событием акции станет выставка «Шедевры кремлевских мастерских» в Пермской галерее. Пермяков познакомят с уникальными произведениями придворных мастеров эпохи Московского царства из собрания Московского кремля.

Напомним, ранее мы писали о том, что в «Ночь искусств" пермяки могут стать водителем трамвая. Гости смогут узнать много интересного о работе троллейбусов и трамваев, посидеть в кабине ретро-трамвая и услышать звон колокольчика, который оповещает о приближении трамвая. Выставка пройдет 1 ноября в 18:00, 19:30, 21:00 по адресу: Уральская, 108а. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU