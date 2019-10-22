В «Ночь музеев» пермяки могут стать водителем трамвая

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-22T09:53:31+03:00

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Пермский край поддержит всероссийскую акцию «Ночь музеев». Несколько дней с 1 по 4 ноября все учреждения культуры в Прикамье будут работать до позднего вечера. Так и музей электротранспорта в Перми откроет свои двери вечером.

Пермяки смогут узнать много интересного о работе троллейбусов и трамваев, посидеть в кабине ретро-трамвая и услышать звон колокольчика, который оповещает о приближении трамвая.

Гостей ждут 1 ноября в 18:00, 19:30, 21:00 по адресу: Уральская, 108а. Вход свободный.

А 7 ноября пермскому трамвайному движению исполнится 90 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что DJ Smash установил в Москве пермскую букву «П». , Андрей Ширман является совладельцем Черемушкинского рынка. После некоторого обновления торговой точки диджей установил перед входом на рынок деревянные ворота в виде буквы «П» в окружении красивой подсветки.

ИСТОЧНИК KP.RU