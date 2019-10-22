2019-10-22T12:40:17+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидаются дожди и сильный ветер

Порывы могут достигать 20 м/с
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Вместе с потеплением в Прикамье придут сильные ветры, дожди и мокрый снег. Так, в ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что 22-22 октября в Перми и крае ожидает ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с. Также жителей Прикамья предупреждают о дождях и мокром снег.

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. В ГУ МЧС рекомендуют заменить летние шины на зимние, чтобы снизить риск возникновения ЧП.

По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя в Пермком крае будет аномально теплой. Во вторник, 22 октября, в Перми и в крае температура повысится до +10 градусов. Но, синоптики сообщают, что на Прикамье могут обрушиться дожди и шквалистый ветер с порывами до 18 м/с. Несмотря на дневное потепление, к вечеру похолодает до +3. В ночь на среду в Пермском крае похолодает до 0…-3, а днем немного потеплеет до +2…+6. В Перми температура поднимется до +4. Также в этот день жителям края стоит готовиться к дождям и к ветру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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