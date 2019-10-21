2019-10-21T07:54:19+03:00
Общество

В Прикамье ожидается потепление и дожди

Температура будет выше нормы на 2-4 градуса
Лилия Абибулаева
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На севере и востоке края может выпасть до половины месячной нормы осадков.На севере и востоке края может выпасть до половины месячной нормы осадков.Фото: Василий Вахрин
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После сильного похолодания в Пермский край вновь вернутся тепло и дожди. По прогнозам синоптиков пермского ГИС-центра, третья неделя октября ожидается аномально теплой и дождливой. Средняя температура будет выше нормы на 2-4 градуса. А дождей будет в два раза больше нормы.

На севере и востоке края может выпасть до половины месячной нормы осадков.

В понедельник, 21 октября, в Пермском крае потепление до +2…+3, по востоку края до +7…+8 по юго-западу, в Перми до +6.

Во вторник, 22 октября, в Перми и в крае температура повысится до +10 градусов. Но, синоптики сообщают, что на Прикамье могут обрушиться дожди и шквалистый ветер с порывами до 18 м/с. Несмотря на дневное потепление, к вечеру похолодает до +3.

В ночь на среду в Пермском крае похолодает до 0…-3, а днем немного потеплеет до +2…+6. В Перми температура поднимется до +4. Также в этот день жителям края стоит готовиться к дождям и к ветру.

В четверг, 24 октября, температура воздуха не превысит +2…+5 градусов.

В пятницу, 25 октября, в Перми и в Пермском крае сохранится вероятность осадков. Температура воздуха составит +3…+8 градусов. Ночная температура будет в пределах -2...+3.

К концу недели в Пермском крае температура повысится до +10 градусов. Также в субботу, 26 октября, вероятны сильные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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