В Перми на покупку новых трамваев и автобусов выделят 934 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-22T12:27:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти планируют выделить почти миллиард рублей на закупку новых автобусов и трамваев в 2020-2021 годах. Издание «Business Class» сообщает о том, что на эту сумму удастся закупить 7 автобусов и 26 трамваев. Половину денег город получит из региональной казны. Обновление общественного транспорта в Перми внесено в проект бюджета на ближайшие два года.

Также в планах построить новые остановки, провести капитальный ремонт трамвайных путей. Средства хотят потратить на развитие электронной оплаты проезда и учета пассажиропотока.

Напомним, ранее мы писали о том, что в «Ночь искусств пермяки могут стать водителем трамвая. Несколько дней с 1 по 4 ноября все учреждения культуры в Прикамье будут работать до позднего вечера. Так и музей электротранспорта в Перми откроет свои двери вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU