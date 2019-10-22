В Прикамье легковушка насмерть сбила 9-летнего лося

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-22T12:10:46+03:00

Всего с начала года произошло 77 ДТП с животными

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На трассе в Пермском крае погиб 9-летний лось. Авария произошла 20 октября на дороге Кунгур-Соликамск, недалеко от Лысьвы. Легковой автомобиль насмерть сбил 9-летнего лося.

Всего за 9 месяцев текущего года произошло 77 ДТП с участием диких животных.

В министерстве природных ресурсов Пермского края просят автомобилистов быть внимательнее в зоне действия знака «Дикие животные». Встреча с лосем несет не только материальные последствия дл автомобилиста. Зачастую такие ДТП заканчиваются летальным исходом. Водитель тоже погибает, так как вес взрослого лося может превысить тонну.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми грузовик опрокинулся в кювет. По трассе ехал грузовой автомобиль марки Scania. За рулем находился 39-летний водитель. На 10-м километре мужчина не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU