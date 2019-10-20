В Перми грузовик опрокинулся в кювет

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-20T15:20:09+03:00

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В Перми произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. На этот раз - с участием большегрузного транспорта. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП случилось сегодня утром, в районе 10 часов утра, на Восточном обходе.

По трассе ехал грузовой автомобиль марки Scania. За рулем находился 39-летний водитель. На 10-м километре мужчина не справился с управлением. В результате этого фура перевернулась на бок и скатилась в кювет. Почему это произошло и что помешало водителю продолжить свой путь без происшествий, в ГУ МВД России по Пермскому краю пока назвать не смогли - сейчас идет расследование.

Водитель фуры при этом не пострадал, как и другие участники дорожного движения. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, что послужило причиной этого ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU