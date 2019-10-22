В Перми со строящегося здания упал 33-летний мужчина

СЕГОДНЯ 06:38 2019-10-22T06:38:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил о том, что в понедельник, 21 октября, с третьего этажа строящегося здания на улице Луначарского упал мужчина.

Известно, что 33-летний мужчина выполнял строительные работы. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи», но рабочему было уже не помочь. Мужчина скончался до прибытия бригады «скорой».

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из окна общежития выпал студент и разбился насмерть. Это произошло в 10.30 21 октября. Новость тут же стали обсуждать в соцсетях сокурсники погибшего студента. Они опубликовали фото с места происшествия, где видно, как на асфальте возле общежития лежит накрытое покрывалом тело. Неподалеку стоит машина «скорой помощи». Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть студента первого курса.

ИСТОЧНИК KP.RU