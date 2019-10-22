В Пермском крае судебные приставы арестовали 188 автомобилей за долги
В Перми и Пермском крае подвели итоги акции «Долги проехать не дадут». Так, с начала 2019 года приставы выявили на дорогах Прикамья более двух тысяч должников. Автомобилистам предоставляли возможность расплатиться с долгами на месте.
Всего за девять месяцев текущего года в Прикамье взыскано 3 миллиона 700 тысяч рублей за штрафы и 6, 3 миллионов долгов по налогам.
188 должников отказались платить, поэтому их транспортное средство пришлось арестовать. Если автолюбители так и продолжат уклоняться от уплаты, то с машинами придется распрощаться.
Всего судебные приставы составили акты описи и ареста транспортных средств на общую сумму более 56 миллионов рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми судебные приставы закрыли опасную прачечную.
ИСТОЧНИК KP.RU