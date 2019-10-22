2019-10-22T11:10:49+03:00
Общество

В Пермском крае судебные приставы арестовали 188 автомобилей за долги

Всего выявлено 2065 автомобилистов с задолженностями
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми и Пермском крае подвели итоги акции «Долги проехать не дадут». Так, с начала 2019 года приставы выявили на дорогах Прикамья более двух тысяч должников. Автомобилистам предоставляли возможность расплатиться с долгами на месте.

Всего за девять месяцев текущего года в Прикамье взыскано 3 миллиона 700 тысяч рублей за штрафы и 6, 3 миллионов долгов по налогам.

188 должников отказались платить, поэтому их транспортное средство пришлось арестовать. Если автолюбители так и продолжат уклоняться от уплаты, то с машинами придется распрощаться.

Всего судебные приставы составили акты описи и ареста транспортных средств на общую сумму более 56 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми судебные приставы закрыли опасную прачечную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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