2019-09-12T11:06:41+03:00
Общество

В Перми судебные приставы закрыли опасную прачечную

Она располагалась в жилом доме
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермские судебные приставы закрыли прачечную «Океан», которая располагалась в подвале жилого дома. Местные жители пожаловались на то, что прачечная работает ночью и мешает спать.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку помещения для стирки и обработки белья и его последующей обработки. Оказалось, руководство компании нарушало санитарно-эпидемиологическое законодательство.

Выявленные нарушения создают неблагоприятные условия для проживания граждан, и угрожает их здоровью. Суд признал директора предприятия виновным и приостановил деятельность прачечной на 30 суток.

Судебные приставы опечатали двери в прачечную.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми приставы закрыли опасную для жизни гостиницу. Сотрудники МЧС проверили помещение и выявили нарушения. Прокурор Дзержинского района обратился в суд с иском о запрете использования гостиницы до получения разрешения. Также прокуратура требовала устранить нарушения правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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