В Перми судебные приставы закрыли опасную прачечную
Пермские судебные приставы закрыли прачечную «Океан», которая располагалась в подвале жилого дома. Местные жители пожаловались на то, что прачечная работает ночью и мешает спать.
Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку помещения для стирки и обработки белья и его последующей обработки. Оказалось, руководство компании нарушало санитарно-эпидемиологическое законодательство.
Выявленные нарушения создают неблагоприятные условия для проживания граждан, и угрожает их здоровью. Суд признал директора предприятия виновным и приостановил деятельность прачечной на 30 суток.
Судебные приставы опечатали двери в прачечную.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми приставы закрыли опасную для жизни гостиницу. Сотрудники МЧС проверили помещение и выявили нарушения. Прокурор Дзержинского района обратился в суд с иском о запрете использования гостиницы до получения разрешения. Также прокуратура требовала устранить нарушения правил пожарной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU