2019-10-22T10:41:49+03:00
Общество

В Пермском крае снизился уровень заболеваемости ВИЧ

За девять месяцев 2019 года больных стало меньше на 10 %
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство здравоохранения Пермского края сообщило, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Прикамье стало меньше людей больных ВИЧ-инфекцией. Показатели снизились на 10%.

На данный момент в Пермском крае 88,7 случаев заболевания на 100 тысяч человек. В прошлом году цифры были больше - 98.6 на 100 тысяч.

Кроме того, увеличилось число граждан, прошедших обследование на выявление заболевания. В 2019 году анализы сдали более 470,6 тысяч человек.

Снижение численности больных ВИЧ отмечается в 20 административных регионах.

На данный момент лечение проходят 14 058 человек. На 2020 год запланировано охватить лечением 90% пациентов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье маленьких пациентов больницы №13 обеспечат аппаратами ИВЛ. В больницу поступят три аппарата

ИСТОЧНИК KP.RU

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