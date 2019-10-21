В Прикамье маленьких пациентов больницы №13 обеспечат аппаратами ИВЛ

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-21T11:35:18+03:00

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Пациентов, которые проходят лечение в отделении анестезиологии-реанимации ГБУЗ Пермского края «Детская клиническая больница № 13» обеспечат аппаратами искусственной вентиляции легких. Всего до конца 2019 года в больницу поступят два высокочастотных осцилляторных аппарата ИВЛ (осцилляторы) и один – последнего поколения по типу комбайна с комплексным функционалом.

На закупку необходимого для жизни маленьких пациентов оборудования выделили 13,5 миллионов рублей. Новые аппараты помогут оказывать более качественное лечение маленьких пациентов.

- Кроме того, есть категория детей, которым можно расправить легкие только с помощью осцилляторного аппарата ИВЛ, конструктивная технология которого создает постоянное положительное давление в дыхательных путях. Современные осцилляторы позволяют ускорить лечение тяжелых случаев врожденного дистресс-синдрома или пневмонии, помогают справиться с дыхательной недостаточностью у новорождённых недоношенных детей, - сообщила Валерия Зуева, заведующего отделением анестезиологии-реанимации новорождённых ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница № 13»

ИСТОЧНИК KP.RU