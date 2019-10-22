Следователи проводят проверку после гибели рабочего на стройке в Перми

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-22T09:51:37+03:00

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В понедельник, 21 октября, на строительной площадке жилого комплекса «Доминант» на перекрестке улиц Борчанинова и Луначарского произошло ЧП. С третьего этажа упал 30-летний мужчина.

На место происшествия выехала «скорая помощь», но спасти рабочего не удалось. На месте ЧП работали сотрудники следственного комитета. По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка.

Следователи осмотрели места происшествия, изъяли документацию, опросили коллег погибшего. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из окна общежития выпал студент и разбился насмерть. Это произошло в 10.30 21 октября. Новость тут же стали обсуждать в соцсетях сокурсники погибшего студента. Они опубликовали фото с места происшествия, где видно, как на асфальте возле общежития лежит накрытое покрывалом тело.

ИСТОЧНИК KP.RU