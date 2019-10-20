2019-10-20T19:45:46+03:00
Звезды

DJ Smash установил в Москве пермскую букву «П»

Она украшает вход в Черемушкинский рынок
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: скрин из Instagram DJ SmashФото: скрин из Instagram DJ Smash
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Российский диджей и музыкант DJ Smash (настоящее имя – Андрей Ширман) родился в Перми. Здесь он учился в музыкальной школе, окончил Пермский институт искусства и культуры. В 1994 году начал записывать собственные музыкальные треки. В 2000 году переехал в Москву.

В столице он занимается не только музыкой, но и бизнесом. Так, Андрей Ширман является совладельцем Черемушкинского рынка. После некоторого обновления торговой точки диджей установил перед входом на рынок деревянные ворота в виде буквы «П» в окружении красивой подсветки.

- В честь своего родного города я решил на входе поставить букву «П», - рассказал музыкант в своем Instagram в сторис. - Такую же, как в городе Перми из бревен. Для пермяков скидка!

Размер скидки DJ Smash не уточнил, как и то, каким образом ее будут предоставлять жителям Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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