DJ Smash установил в Москве пермскую букву «П»
Российский диджей и музыкант DJ Smash (настоящее имя – Андрей Ширман) родился в Перми. Здесь он учился в музыкальной школе, окончил Пермский институт искусства и культуры. В 1994 году начал записывать собственные музыкальные треки. В 2000 году переехал в Москву.
В столице он занимается не только музыкой, но и бизнесом. Так, Андрей Ширман является совладельцем Черемушкинского рынка. После некоторого обновления торговой точки диджей установил перед входом на рынок деревянные ворота в виде буквы «П» в окружении красивой подсветки.
- В честь своего родного города я решил на входе поставить букву «П», - рассказал музыкант в своем Instagram в сторис. - Такую же, как в городе Перми из бревен. Для пермяков скидка!
Размер скидки DJ Smash не уточнил, как и то, каким образом ее будут предоставлять жителям Перми.
ИСТОЧНИК KP.RU