Трогательное фото: на пожаре в Прикамье спасли беременную кошечку

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-22T07:04:30+03:00

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В Соликамске сгорел жилой двухэтажный дом на улице Крупской. Сообщение о возгорании поступило утром 21 октября. Горел деревянный многоэтажный дом. На место пожара незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

Жильцы пытались потушить пламя самостоятельно, но все было безрезультатно. Пламя охватило весь дом. Но приехавшие на место пожарные справились с огнем и спасли погорельцев. Из здания достали 61-летнего мужчину и беременную кошку.

Фото: Подслушано Соликамск

Животное надышалось дыма, но с помощью кислородной маски кошечка пришла в себя.

- Вы настоящие герои!

- Побольше бы таких!

- Молодцы, получается, не одну кошку спасли!

Пользователи социальных сетей стали активно благодарить отважных спасателей. Спасенная кошка с благодарностью смотрела на сотрудников МЧС.

Без крыши над головой остались женщина и двое детей. По факту пожара проводится проверка. Устанавливаются причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU