«Обещал построить дом». Жителя Прикамья осудили за мошенничество
30-летний мужчина предлагал жителям Пермского края построить дом, баню, туалет. Отстроить обещал все качественно и быстро, но как только получал от клиентов деньги, сразу же пропадал. Кто-то платил только часть, а кто-то вносил полную сумму.
Злоумышленник размещал объявления в Интернете. На его уловку попались более 40 жителей края. Мужчина нанес ущерб в размере от 50 до 700 тысяч рублей. От действий мошенника страдали не только простые граждане, но и рабочие, которых мужчина нанимал для строительства.
«Строителя» задержали осень прошлого года. Свердловский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 6,5 годам лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что жительница Пермского края добилась выплаты «декретного» пособия через прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU