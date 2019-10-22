«Обещал построить дом». Жителя Прикамья осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 07:53 2019-10-22T07:53:37+03:00

Изменить размер текста: A A

30-летний мужчина предлагал жителям Пермского края построить дом, баню, туалет. Отстроить обещал все качественно и быстро, но как только получал от клиентов деньги, сразу же пропадал. Кто-то платил только часть, а кто-то вносил полную сумму.

Злоумышленник размещал объявления в Интернете. На его уловку попались более 40 жителей края. Мужчина нанес ущерб в размере от 50 до 700 тысяч рублей. От действий мошенника страдали не только простые граждане, но и рабочие, которых мужчина нанимал для строительства.

«Строителя» задержали осень прошлого года. Свердловский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 6,5 годам лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что жительница Пермского края добилась выплаты «декретного» пособия через прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU