Жительница Пермского края добилась выплаты «декретного» пособия через прокуратуру

СЕГОДНЯ 18:43 2019-10-21T18:43:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру Пермского района обратилась работница ООО «Урал Моторс-Премиум». Женщина пожаловалась на то, что ей не платят пособие по уходу за ребенком.

Как выяснилось, молодой маме перестали платить пособие еще в мае прошлого года из-за банкротства работодателя.

- В этих случаях государство гарантирует социальную поддержку материнства, отцовства и детства, соответственно, эта выплата должна быть совершена за счет средств Пермского регионального отделения Фонда социального страхования России, - сообщили в прокуратуре Пермского края.

Несмотря на обращение женщины, Фонд социального страхования необоснованно отказал ей в выплате денег. В защиту прав молодой мамы и ее маленького ребенка прокурор обратился в суд с иском о взыскании с фонда всей суммы социального пособия. Пермский районный суд полностью удовлетворил исковое заявление. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда признала это решение законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU