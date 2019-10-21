Жительница Пермского края добилась выплаты «декретного» пособия через прокуратуру
В прокуратуру Пермского района обратилась работница ООО «Урал Моторс-Премиум». Женщина пожаловалась на то, что ей не платят пособие по уходу за ребенком.
Как выяснилось, молодой маме перестали платить пособие еще в мае прошлого года из-за банкротства работодателя.
- В этих случаях государство гарантирует социальную поддержку материнства, отцовства и детства, соответственно, эта выплата должна быть совершена за счет средств Пермского регионального отделения Фонда социального страхования России, - сообщили в прокуратуре Пермского края.
Несмотря на обращение женщины, Фонд социального страхования необоснованно отказал ей в выплате денег. В защиту прав молодой мамы и ее маленького ребенка прокурор обратился в суд с иском о взыскании с фонда всей суммы социального пособия. Пермский районный суд полностью удовлетворил исковое заявление. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда признала это решение законным и обоснованным.
ИСТОЧНИК KP.RU