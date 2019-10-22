Пьяная пермячка накинулась на сожителя с ножом

СЕГОДНЯ 07:40 2019-10-22T07:40:35+03:00

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В Свердловском районе Перми задержали местную жительницу за причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина и женщина вместе выпивали.

Между сожителями возникла ссора, которая закончилась поножовщиной. Женщина схватила нож и набросилась на 39-летнего мужчину. 51-летняя пермячка ударила друга в живот. С проникающим ранением мужчину отправили в больницу, а злоумышленницу задержали.

Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина избил жену ножкой стула. С травмами 36-летнюю пострадавшую отправили в больницу, а ее мужа задержали. Оказалось, что мужчина нигде не работает и ранее уже был судим. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU