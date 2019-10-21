2019-10-21T07:49:09+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина избил жену ножкой стула

Женщину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае задержали 35-летнего жителя Оханска за причинение тяжкого вреда здоровью своей жене. Мужчина избил ее ножкой стула.

Сотрудники полиции выяснили, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина избил свою жену. Злоумышленник нанес женщине тяжелые ранения ножкой стула. С травмами 36-летнюю пострадавшую отправили в больницу, а ее мужа задержали.

Оказалось, что мужчина нигде не работает и ранее уже был судим.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Напомним, ранее мы пиали о том, что в Пермском крае мужчина покончил с собой в прямом эфире. Михаил П. выложил на своей странице в социальной сети сразу две видеозаписи о том, что собирается свести счеты с жизнью. Он говорит о том, чтобы «половинки» хранили верность друг другу. Судя по кадрам видео, он находится в не слишком адекватном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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