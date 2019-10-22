В Перми мастера цеха промышленного предприятия осудили за смерть рабочего
В Перми 42-летнего мастера цеха промышленного предприятия признали виновным в нарушение правил охраны труда, которое повлекло смерть одного из сотрудников.
Следователи выяснили, что ночью 4 августа мастер цеха нарушил требования охраны труда. Из-за этого один из рабочих получил острое отравление с множеством осложнений. Мужчина скончался в больнице.
Виновному назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье обнаружили тело 32-летнего мужчины. При осмотре выявили следы насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали знакомого погибшего. По предварительной информации, мужчины выпивали в квартире общего знакомого. Между ними возникла ссора. Подозреваемый начал избивать знакомого.
ИСТОЧНИК KP.RU