В Прикамье обнаружили тело 32-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-21T15:32:29+03:00

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В квартире одного из домов Лысьвы обнаружили тело 32-летнего мужчины. При осмотре выявили следы насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержали знакомого погибшего. По предварительной информации, мужчины выпивали в квартире общего знакомого. Между ними возникла ссора. Подозреваемый начал избивать знакомого. Мужчина бил руками и ногами, а потом нанес несколько ударов кухонным ножом в сердце. От полученных травм 32-летний житель Лысьвы скончался.

Злоумышленник крылся с места преступления. Но через некоторое время его задержали. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина избил жену ножкой стула. Сотрудники полиции выяснили, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина избил свою жену.

ИСТОЧНИК KP.RU