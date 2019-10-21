2019-10-21T14:09:01+03:00
Происшествия

В Перми из окна общежития выпал студент и разбился насмерть

На месте работали следователи
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото предоставлено одним из студентов.Фото предоставлено одним из студентов.
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Трагический случай произошел в Перми 21 октября в общежитии Сельхозакадемии на улице Героев Хасана. С высоты восьмого этажа на асфальт выпал первокурсник.

Это произошло в 10.30 21 октября. Новость тут же стали обсуждать в соцсетях сокурсники погибшего студента. Они опубликовали фото с места происшествия, где видно, как на асфальте возле общежития лежит накрытое покрывалом тело. Неподалеку стоит машина «скорой помощи». Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть студента первого курса.

Как сообщают студенты, сейчас никого не впускают в общежитие, и не выпускают. Возле входа дежурит охрана, в произошедшем разбираются правоохранительные органы.

- Это действительно произошло в общежитии на ул. Героев Хасана, 109 2а, все материалы мы передали в следственный комитет, - сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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